المجلس الأعلى للدولة الليبي يعتمد نقاطا في "القاعدة الدستورية"

اعتمد المجلس الأعلى للدولة الليبي عددا من النقاط في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، بعد التوافق عليها مع مجلس النواب ضمن المبادرة الأممية للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية.

أعلن ذلك النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، في لقاء عقده مع منسق البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ريزيدون زانينقا، في العاصمة طرابلس، حسب بيان للمجلس.

وذكر البيان، أن "بوشاح أطلع زانينقا على المواد في القاعدة الدستورية التي صوت عليها المجلس الأعلى واعتمدها رسميا"، دون الإشارة لتفاصيل هذه المواد أو عددها.

كما بحث الجانبان، "سبل الوصول إلى توافق حول المواد الخلافية بين مجلسي النواب والدولة".

ومنذ 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، يعكف أعضاء المجلس الأعلى للدولة على التصويت على مواد القاعدة الدستورية التي جرى تناولها ضمن مباحثات لجنة المسار الدستوري الممثلة له وبين نظيرتها في مجلس النواب.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 15 سبتمبر الماضي، توصله لاتفاق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية.

وفي حين تمثل تلك النقطة أكبر النقاط الخلافية التي أدت لتعطيل أعمال لجنة المسار الدستوري المشكلة من المجلسين، لم يعلق مجلس الدولة حتى اليوم على تصريحات صالح بالنفي أو التأكيد.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، عقدت في القاهرة الجولة الأولى من مباحثات لجنة المسار الدستوري المشتركة للتوافق على قاعدة دستورية تجري وفقها انتخابات في أقرب الآجال.

واختتمت الجولة الثالثة والأخيرة من تلك المباحثات في 20 يونيو/ حزيران الماضي، دون التوصل إلى توافق كامل على القاعدة الدستورية.