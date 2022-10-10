انطلاق احتفالات عيد العرش عند اليهود في إسرائيل

يحتفل اليهود في إسرائيل، الإثنين، بعيد المظلة أو العُرش والذي يسمى بـ"سوكوت" باللغة العبرية.

ويستمر العيد اليهودي لمدة أسبوع، ويعتبر اليومان الأول والأخير منه عطلة رسمية في إسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، إن "العديد من المحلات والمؤسسات تغلق أبوابها طيلة أيام العيد، فيما يعمل بعضها نصف دوام".

وأوضحت: "تتضمن شعائر العيد صلاة خاصة على أرواح الموتى، بالإضافة إلى صلاة الاستسقاء بمناسبة قرب حلول الشتاء".

وفي أيام العرش تقيم آلاف العائلات مظلات للإقامة المؤقتة قرب البيت أو على الأسطح أو في الشرفات المفتوحة يجري تغطيتها بسعف النخيل.

وأعلنت إسرائيل فرض إغلاق على الأراضي الفلسطينية في اليومين الأول والأخير من العيد.