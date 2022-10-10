رئيس الوزراء العراقي يجدد الدعوة إلى الحوار لحل الأزمة السياسية

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعوته لمختلف أحزاب وقوى البلاد إلى "الاحتكام لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبنّاء لحلّ الأزمة السياسية"، وإلى "الدفع بحلولٍ وطنيةٍ شاملة، تعزز الديمقراطية".

وقال الكاظمي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الاثنين: "في مثل هذا اليوم من العام الماضي أنجز أهم بندٍ في البرنامج الحكومي، إذ أجريت انتخابات تشريعية مبكرة اتسمت بالنزاهة والمهنية بشهادة الأمم المتحدة وجميع المراقبين".

وبيّن أن "هذه الانتخابات المبكرة جاءت تلبية لمطالب الشعب، ودعوة المرجعية الرشيدة للاستجابة لها، والمشاركة فيها".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "لقد أثبتت تجربة الانتخابات أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيها بالمبادئ الديمقراطية، وممارسة العمل السياسي وفق سياقها الثقافي وقيمها".

وأردف: "كل ذلك بهدف تكريس تهدئة واستقرار يحتاجهما الوطن، ومن أجل التأسيس لثقافة سياسية تعتمد القيم الديمقراطية، ونبذ العنف والاستبداد في عراقنا الحبيب، الذي عانى ما عاناه، لأجل الوصول إلى ديمقراطيته الحالية".

ومنذ 30 يوليو/ تموز الماضي، يشهد العراق أزمة سياسية زادت حدتها، وحالت الخلافات بين القوى لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.