لبنان: النقاشات حول الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل شبه منتهية

قال مسؤول لبناني رفيع المستوى، اليوم الإثنين، إن بيروت لم تتسلّم بعد الصيغة النهائية للرد الأمريكي حول مقترح اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل، مؤكدا أن النقاشات حول الموضوع باتت شبه منتهية.

وأضاف المسؤولفي تصريحات صحفية أن النقاشات بشأن المقترح الجديد باتت شبه منتهية، وأن الأمر لا يتعدى البحث في بعض المفردات الواردة في الصيغة.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام: "وصلنا إلى مفردات قليلة يجري الآن توحيدها وإنجازها إذا لم تحصل مفاجأة غير سارة في اللحظة الأخيرة".

وفي وقت سابق الاثنين، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في إنجاز ترتيبات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال أيام.

والأحد، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الوسيط الأمريكي بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين سيرسل "صيغة نهائية" لمسودة اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلّم هوكستين كلاً من لبنان وإسرائيل مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلا أن الطرفين أبديا ملاحظات عليها.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أن ملاحظات بيروت على مسودة اتفاق لترسيم الحدود تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

والخميس، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، التعليقات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.