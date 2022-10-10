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لبنان: صيغة نهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود خلال ساعات

وكالة الأناضول للأنباء
لبنان
نشر في 10.10.2022 11:34
آخر تحديث في 10.10.2022 11:54
مركبة تابعة لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل تسير على طريق في الناقورة ، أقصى جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 AFP مركبة تابعة لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" تسير على طريق في الناقورة ، أقصى جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (AFP)

أعلن لبنان، الأحد، أن الوسيط الأمريكي بملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل آموس هوكستين، سيرسل "صيغة نهائية" لمسودة اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن "الرئيس ميشال عون تلقى اتصالاً من الوسيط هوكستين أكد فيه أن جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح "مسودة" خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف البيان: "الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكستين بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب".

وسلّم الوسيط الأمريكي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، كلاً من لبنان وإسرائيل مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلا أن الطرفين أبديا ملاحظات عليها.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن ملاحظات بيروت على مسودة اتفاق لترسيم الحدود تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

والخميس، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، التعليقات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية.

وأمس الأحد، قالت وسائل إعلامية إسرائيلية إن شركة "إنرجي" الأمريكية المطورة لحقل كاريش للغاز، على الحدود مع لبنان، ستبدأ الضخ التجريبي للغاز، رغم تواصل النزاع مع لبنان حول الحقل والحدود البحرية بين البلدين.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.

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