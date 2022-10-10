مستوطنون إسرائيليون يحرقون ويمزقون نسخاً من القرآن الكريم في مدينة الخليل

قام مستوطنون بإحراق وتمزيق نسخ من القرآن وإلقائها في حاوية نفايات بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلّة، وفق ما أعلن مسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

وأضاف نضال الجعبري، مدير دائرة الأوقاف في الخليل، اليوم، إن "مستوطنين إسرائيليين أقدموا على رمي نسخ من القرآن الكريم في النفايات وحرق إحداها" قرب مسجد قيطون بالبلدة القديمة.

وأردف: "في المنطقة المغلقة (من قبل إسرائيل) عثر موظفونا الأحد، على نسخة ممزقة ومحروقة من القرآن الكريم مُلقاة بجوار حاوية نفايات قرب مسجد قيطون، إلى جانب عدد آخر من المصاحف مُلقاة في الحاوية".

ووفق الجعبري أن "حرق وتمزيق النسخ القرآنية تم على الأرجح خلال الاحتفال بالأعياد اليهودية في الأيام الماضية".

ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي ومنذ عقود يغلق بأوامر عسكرية، 9 مساجد في البلدة القديمة من الخليل".

بدورها، طالبت حركة "حماس"، بالرد على إحراق المستوطنين في الخليل نسخًا من القرآن، واعتبرت ذلك "استفزازا لمشاعر المسلمين".

وقال متحدث الحركة عبد اللطيف القانوع: "إحراق المستوطنين نسخًا من القرآن جريمة نكراء وتصعيد غير مسبوق، يجب الرد عليها".

وأضاف في تصريح: "هذا سلوك عنصري يؤكد أن الاحتلال وقطعان مستوطنيه يريدونها حربًا دينية تستهدف ديننا الإسلامي".

ودعا متحدث "حماس"، علماء المسلمين وجماهير الأمّة العربية والإسلامية إلى فضح جرائم الاحتلال وحشد الطاقات لدعم الشعب وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال".

وتخضع البلدة القديمة من الخليل للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويسكن بها نحو 400 مستوطن ينتشرون في عدة بؤر استيطانية، يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

ووفق اتفاق الخليل (بروتوكول) في 17 يناير/كانون الثاني 1997، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قسّمت المدينة إلى منطقتي H1 وH2، أعطيت إسرائيل بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة وأطرافها، بما في ذلك المسجد الإبراهيمي.