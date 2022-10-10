مقتل 200 مسلح من حركة "الشباب" في هجوم مباغت للجيش الصومالي

قتل 200 مسلح من حركة "الشباب"، مساء الأحد، في عملية عسكرية للجيش، بإقليم هيران وسط الصومال.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، نقلاً عن مصادر أمنية لم تسمها، أن "وحدات من الجيش بالتعاون مع مليشيات عشائرية مسلحة شنت هجوماً مباغتاً على عناصر من مقاتلي الشباب قرب بلدة جعيبو بالإقليم.

وأضافت أن "العملية العسكرية جاءت بعد أن تلقت وحدات من الجيش معلومات حول تسلل عناصر من حركة الشباب إلى البلدة للهجوم عليها، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين عناصر الحركة وأفراد الجيش".

ولفتت إلى أن "المواجهات استمرت أكثر من 10 ساعات، تمكن خلالها الجيش بالتعاون مع العشائر المسلحة من تصفية الخلية الإرهابية وتحييد 200 من عناصرها".

ولم تتحدث الوكالة عن وقوع خسائر في صفوف الجيش، فيما لم يصدر تعليق من حركة "الشباب" حتى الساعة 22:30 ت.غ.

ونقلت الوكالة عن ضباط في الجيش قولهم: إن حركة "الشباب" كانت تحاول قطع الطريق الواصلة بين مدينتي "بلدوين" و"بولوبردي" في إقليم هيران.

يأتي هذا في وقت تشهد بعض مناطق الصومال عمليات أمنية تجريها القوات الحكومية بالتعاون مع مليشيات عشائرية مسلحة ضد مقاتلي "الشباب" جنوب ووسط الصومال.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد حركة "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.