مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى في القدس الشرقية تحت حراسة الشرطة.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن "331 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات في الساعة الأولى من الاقتحامات صباح الثلاثاء".

ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد خلال الساعات القادمة.

وتتم الاقتحامات من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وتجري الاقتحامات تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ودعت جماعات يمينية إسرائيلية لتكثيف الاقتحامات للمسجد بمناسبة عيد "العرش" اليهودي، الذي بدأ الإثنين ويستمر أسبوعا.

ومنذ العام 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية التي تطالب بوقف الاقتحامات.