الجيش الإسرائيلي يحاصر مدينة نابلس الفلسطينية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق الطرق من وإلى مدينة نابلس الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، بعد مقتل أحد جنوده بإطلاق نار.

وقال الجيش في بيان رسمي: "تقرر إغلاق الحركة والطرق إلى مدينة نابلس ومنها"، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من رفع وتيرة النشاطات الأمنية في منطقة نابلس.

وأضاف أنه تقرر إبقاء عدد من الطرق مفتوحة، حيث سيتم فيها تطبيق تفتيش أمني مكثف.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي في بيانه سقفا زمنيا لهذا الإغلاق.

وصباح اليوم، نقلت مصادر صحفية عن شهود عيان، أن الجيش أغلق مداخل المدينة بحواجز عسكرية وسواتر ترابية ومنع دخول وخروج المركبات والمواطنين بالكامل.

وذكر الشهود أن أزمة مرورية خانقة شهدتها كافة مداخل المدينة خاصة أن الإغلاق تزامن مع خروج المواطنين إلى أعمالهم.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده بإطلاق نار قرب مستوطنة شمالي الضفة، أعلنت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية مسؤوليتها عن العملية.

وشهد محيط نابلس، توترا كبيرا بسبب إغلاق مستوطنين طرقات ورشق مركبات فلسطينية بالحجارة.

و"عرين الأسود" مجموعة مسلحة تتخذ من نابلس مقرا لها، ينتمي أفرادها إلى مختلف الفصائل الفلسطينية وسبق للجيش الإسرائيلي أن قتل عددا منهم.

وظهرت المجموعة علنا في عرض عسكري مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي في البلدة القديمة للمدينة.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة، منذ مطلع العام الجاري، تصعيدا ملحوظا وارتفاعا لوتيرة عمليات الجيش الإسرائيلي فيها.