الحكومة الإسرائيلية تصادق مبدئياً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

صادقت الحكومة الاسرائيلية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي توصل إليه بين البلدين بوساطة اميركية، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اليوم.

وجاء في البيان "أعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة".

وأضاف "كما وافقوا على مقترح رئيس الوزراء بعرضه على الكنيست"، مشيرا الى أن "الجهات المختصة استعرضت أثناء الجلسة الحكومة مبادئ الاتفاق وأثره على تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي"، و"سيتم عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به" على الكنيست.

وتوسطت الولايات المتحدة طيلة عامين بين البلدين. وقال يائير لبيد الثلاثاء إن اسرائيل ولبنان "توصلا إلى اتفاق تاريخي".

وأضاف أن الاتفاق "سيعزّز أمن إسرائيل، ويضخّ مليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية".

وسيتمّ "عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به هذا المساء في الكنيست وسيتم اطلاع جميع النواب عليها".

وبعد مرور 14 يوما، "يُقدّم الاتفاق إلى الحكومة للمصادقة عليه".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان الثلاثاء أن "الصيغة النهائية للاتفاق مرضية للبنان لا سيما أنها تلبي المطالب اللبنانية"، و"حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية".