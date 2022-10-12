رئيس المخابرات المصرية على رأس وفد مصري رفيع المستوى يلتقي حفتر في بنغازي

وصل رئيس المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل على رأس وفد مصري رفيع المستوى، الأربعاء، مدينة بنغازي حيث التقى الضابط المتقاعد خليفة حفتر بشكل غير معلن وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ونقل تلفزيون "المسار" (خاص) الذي يديره محمود الفرجاني عضو مكتب الإعلام بقوات شرق ليبيا ويبث من الأردن عن مصادر لم يسمها أن "كامل ووفد مصري رفيع المستوى زار حفتر في بنغازي".

ذات المعلومة أعلنها أيضا موقع صحيفة "العنوان" المقربة من حفتر.

وفي حين لم تفصح وسائل الإعلام تلك عن سبب الزيارة أو فحوى اللقاء ذكر مصدر أمني من مدينة بنغازي للأناضول، أن "الوفد المصري برئاسة رئيس المخابرات العامة غادر مدينة بنغازي عشية اليوم بعد لقاء مع حفتر دام لساعات" دون ذكر تفاصيل إضافية.

كما ذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "زيارة رئيس المخابرات المصرية لحفتر ليست الأولى بل تكررت هذا العام".

وأشار إلى أن "جميع الزيارات السابقة لكامل كانت غير معلنة عدا زيارة واحدة كانت في يونيو/ حزيران العام الماضي ظهر فيها مع حفتر بنغازي بصورة رسمية".

وقبل لقاء حفتر في بنغازي، في حينه قال المصدر، إن رئيس المخابرات المصرية التقى في العاصمة طرابلس التي زارها للمرة الأولى بعبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية) وكذلك محمد المنفي (رئيس المجلس الرئاسي الليبي).

وتربط مصر علاقة قوية بالضابط المتقاعد حفتر ودعمته سياسيا في عديد المناسبات بينما توترت علاقتها مؤخرا مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس التي تعتبرها القاهرة فاقدة للشرعية منذ تعيين مجلس النواب الليبي بطبرق (شرق) لحكومة أخرى في مارس/ آذار الماضي بقيادة فتحي باشاغا الذي يتنازع السلطة مع الدبيبة.