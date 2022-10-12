سقوط عدة صواريخ على حقل غاز كورمور شمالي العراق

سقطت عدة صواريخ مساء الأربعاء، على حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية بإقليم شمال العراق، وفق ما قال مصدر أمني عراقي.

وذكر المصدر للأناضول، أن "ثمانية صواريخ أطلقت على حقل كورمور للغاز".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "عمليات الإنتاج لم تتأثر بالقصف" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي تعرض لها حقل "كورمور" لاستخراج وإنتاج الغاز، لكن بعض المسؤولين في الإقليم يتهمون جماعات مسلحة مقربة من إيران بالمسؤولية عن هجمات سابقة مماثلة تعرضت لها بعض المنشآت النفطية في الإقليم، والقنصلية الأمريكية وقاعدة حرير في أربيل (شمال).

ويُعد حقل كورمور من أكبر حقول الغاز الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان لتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تأمين حاجة السكان من الغاز للطبخ والتدفئة.

وتعمل في الحقل شركتا "دانة غاز" و"الهلال" الاماراتيتين.