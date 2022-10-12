لبنان يعلن تسجيل أول وفاة بمرض الكوليرا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن أول حالة وفاة تم تسجيلها بالكوليرا بعد أيام قليلة من الإعلان عن أول إصابة بالمرض في البلاد.

وأفادت الوزارة ، اليوم بـ"تسجيل حالة وفاة واحدة" من دون تفاصيل إضافية.

وهذه أول حالة تدرجها الوزارة في تقريرها اليومي حول الكوليرا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع العدد الإجمالي إلى 26 في المناطق الشمالية.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت الوزارة تسجيل أول إصابة بالكوليرا منذ عام 1993، وذلك في محافظة عكار (شمال).

ونشرت إرشادات للوقاية من الإصابة بالكوليرا أو منع انتقال العدوى، أبرزها الاهتمام بنظافة المأكل والمشرب والنظافة الشخصية.

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه ويسبب إسهالا حادا يهدد حياة المريض إذا لم يخضع للعلاج.