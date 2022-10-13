البرلمان العراقي ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية

انتخب البرلمان العراقي اليوم الخميس، الوزير الأسبق عبد الطيف رشيد رئيسا جديدا للجمهورية بعد جولتي تصويت، وأدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام البرلمان بعد إعلان فوزه على الرئيس الحالي برهم صالح.

وحصل رشيد في الجولة الثانية من التصويت السري على 162 صوتا، في حين نال صالح 99 صوتا، واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائبا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن عدد الموقعين لاختيار رئيس للجمهورية بلغ 277 نائبا، وبلغ عدد المقترعين 277 نائبا، في حين أفاد مدير مكتب الجزيرة بأن 269 نائبا حضروا الجلسة.

وذكرت وكالة بغداد اليوم المحلية، أن مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني تسلم كتاب تكليفه الرسمي لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل الرئيس المنتخب عبد اللطيف رشيد.

وأعلن الإطار التنسيقي قبل نحو شهر تسمية محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة عقب انسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان.

بدوره، هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عبر تويتر، رشيد بانتخابه رئيسا للجمهورية.

وكتب الكاظمي: "نهنّئ الأخ الدكتور عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيسا لجمهورية العراق، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، وندعو جميع القوى السياسية إلى التعاون وتوفير الدعم له".

ويعتبر عبد اللطيف جمال رشيد المولد في السليمانية عام 1944، وهو أحد كوادر العمل السياسي الكردي القديم في العراق منذ سبعينات القرن الماضي.

ووفق العرف السياسي الراهن بالعراق، يعد منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان من حصة السنّة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة.

ويحمل رشيد البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1968 من جامعة ليفربول والماجستير والدكتوراة عام 1976 في الهندسة من جامعة مانشستر.

وعمل في مجال التدريس ضمن جامعة السليمانية حتى عام 1979، ثم باحثا في مجال الري والتنمية بالسعودية لثلاث سنوات، قبل أن يتجه للعمل في الصومال ضمن مشروع تطوير زراعي عام 1981، ثم إلى الكويت ضمن مشروع منظمة الغذاء الدولية لدعم اليمن.

وتولى عبد اللطيف رشيد وزارة الموارد المائية العراقية من 2003 وحتى نهاية العام 2010.

وتتواصل في العراق منذ نحو عام أزمة سياسية تسببت في اشتباكات أوقعت قتلى وجرحى، وتحول خلافات بين التيار الصدري (شيعي) والإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران) دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.