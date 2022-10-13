الفصائل الفلسطينية توقع اتفاق المصالحة في العاصمة الجزائرية

وقعت الفصائل الفلسطينية، الخميس، على اتفاق للمصالحة في العاصمة الجزائرية.

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الفصائل الفلسطينية "وقعت اليوم على اتفاق المصالحة برعاية جزائرية".

وأشار أبو يوسف، إلى أن مؤتمرا يعقد عند الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر للإعلان الرسمي عن التوقيع.

وأشار إلى أن تعديلات جرت على المسودة الجزائريةـ أبرزها حذف البند المخصص بشأن حكومة الوحدة.

وانطلقت في الجزائر الثلاثاء اجتماع الحوار الفلسطيني الشامل للمصالحة، بمشاركة 14 فصيلا.

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.