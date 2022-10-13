الولايات المتحدة تعُلن توجيه مساعدة مستعجلة لتونس

أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن في بيان توجيه مساعدة عاجلة بقيمة 60 مليون دولار لدعم العائلات التونسية محدودة الدخل.

وجاء في بيان صادر عن سفارة واشنطن لدى تونس، الخميس، أن المنحة قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليّة، إلى منظمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة كدعم مباشر للعائلات التونسية محدودة الدخل.

وأضاف أن هذا الالتزام المالي يدعم المجتمع المدني التونسي في إطار السعي لبناء مستقبل مزدهر وديمقراطي للجميع في تونس، حسب نص البيان.

وأوضح البيان أن واشنطن "دعمت وستظل تدعم الشعب التونسي من خلال الشراكة طويلة الأمد التي تجمعنا والتي تركز على تعميق التعاون الأمني بيننا، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزيز الازدهار الاقتصادي".

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.