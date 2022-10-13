سوريا.. قتلى وجرحى بتفجير حافلة عسكرية بريف دمشق

أفادت وسائل إعلام موالية للنظام السوري اليوم الخميس، عن مقتل 18 عنصرا من قوات "الفرقة الرابعة" التابعة للنظام، وجرح 27 عنصرا آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة مبيت عسكرية للفرقة على طريق الصبورة بريف العاصمة السورية دمشق.

ونقلت المصادر، أن "حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق تعرضت صباح اليوم الخميس لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة مسبقا، ما أدى إلى مقتل 18 عسكريا وإصابة 27 آخرين بجروح"، ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة.

وتعرضت قوات النظام السوري سابقا لعدة هجمات مماثلة في العاصمة دمشق، يقف وراءها مجهولون، وبعض تلك التفجيرات أعلن تنظيم "داعش" عبر شبكات الإنترنت وقوفه خلفها، فيما تتهم مصادر محلية النظام بافتعال هذه التفجيرات لأهداف أمنية وسياسية.