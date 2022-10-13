لليوم الرابع على التوالي.. استمرار اقتحام المستوطنين الإسرائيلين للأقصى

يواصل مئات المستوطنين الإسرائيليين، اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة لليوم الرابع على التوالي وسط حراسة شرطية مشددة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب، إن 723 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات صباح الخميس.

ومن المتوقع ازذياد أعداد المقتحمين للمسجد خلال فترة ما بعد الظهر.

وتتم الاقتحامات عادة من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ودعت جماعات يمينية إسرائيلية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد بمناسبة عيد العرش اليهودي الذي بدأ الاثنين ويستمر أسبوعا.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جهودها لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.