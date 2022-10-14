استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة جنين

استشهد فلسطينيين اثنين، صباح اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي، في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، "وصول شهيدين إلى مستشفى جنين الحكومي".

وبحسب شهود عيان، اقتحمت قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة مدينة جنين من عدة مداخل صباح اليوم.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني.

ومنذ عدة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمالي الضفة، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وعادة تندلع مواجهات وتبادل إطلاق للنار في كل عملية.