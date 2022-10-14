تونس.. انتشال 15 جثة لمهاجرين غير نظاميين شرقي البلاد

انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي 15 جثة لمهاجرين غير نظاميين على سواحل ولاية المهدية شرقي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لمصدر من الحرس البحري في منطقة المهدية، نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية، الخميس.

وقال المصدر الأمني إن 15 جثة جرى انتشالها بين الأربعاء والخميس على سواحل الشابة وسلقطة والمهدية.

وأضاف أن الجثث المنتشلة جميعها متحللة، ما يشير إلى مكوثها فترة طويلة في البحر.

وتابع المصدر: "تشير المعاينات المبدئية إلى أنها (الجثث) تعود إلى مهاجرين من جنسيات متعددة، من بينها أفارقة جنوب الصحراء".

وسبق أن أعلن الحرس الوطني، في 25 أغسطس/آب الماضي، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية باتجاه إيطاليا، خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري 2022.

ويأمل المهاجرون غير النظاميين بالحصول على حياة أفضل في أوروبا، هربًا من حروب وصراعات مسلحة وأوضاع اقتصادية صعبة في دولهم.