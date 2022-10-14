عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 40 ألفا شاركوا بصلاة الجمعة في المسجد الأقصى في مدينة القدس.

وانتشرت عناصر من الشرطة الإسرائيلية على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية، وفحصوا الهويات الشخصية للفلسطينيين.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية طائرة بدون طيار صغيرة في أجواء المسجد أثناء فترة الصلاة لمتابعة الوضع داخل المسجد.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة في خطبة الجمعة: "كلنا أمل بزوال الاحتلال البغيض الجاثم على أرضنا وتحرير بلادنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل".

وأدان نواهضة في خطبته "الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمواطنين الأبرياء".

وأدى الفلسطينيون في نهاية صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح الشهداء.

وتصاعدت الاعتداءات في مدينة القدس الشرقية من عشرات المستوطنين على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، مساء الخميس.

وشهدت أحياء مدينة القدس الشرقية خلال الأيام الأخيرة مواجهات بين فلسطينيين وقوات من الشرطة الإسرائيلية.