فرنسا تدعو إلى انتخاب رئيس جديد للبنان قبل 31 أكتوبر

قامت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الجمعة، بدعوة الحكومة اللبنانية إلى انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس ميشال عون قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأخفق البرلمان اللبناني في دورتين الأولى في 29 سبتمبر/أيلول الماضي والثانية في 13 أكتوبر الجاري، بانتخاب رئيس خلفا لعون الذي تنتهي ولايته في 31 من الشهر الحالي.

وقالت كولونا بمؤتمر صحفي عقدته في مطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت "الرسالة التي أحملها اليوم هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة".

وأضافت الوزيرة الفرنسية: "انتخاب الرئيس المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم".

وأضافت أن "عليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع بشكل إقليمي ودولي لتخطي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان".

وأردفت: "لبنان في وضع صعب للغاية وعامل الوقت مهم جداً، والآن يجب توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الذي يعتبر تاريخيا".

واعتبرت أن "الاتفاق لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية، كما أنه يجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي وهذا الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يحتاج إليه لبنان".

وشددت على أنه "من غير المقبول أن يستمر الشعب اللبناني بتحمّل عواقب أزمة هو غير مسؤول عنها ونحن ندعم هذا الشعب ونساعده طالما يُساعد نفسه".

وعقدت الوزيرة الفرنسية في وقت سابق الجمعة، سلسلة لقاءات شملت رؤساء الجمهورية عون ومجلس النواب نبيه برّي وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وأعلن عون أمس الخميس، موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعد التشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة.

كما وافقت إسرائيل على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، ووصف رئيس الوزراء يائير لابيد، الاتفاق المرتقب بـ"التاريخي".

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية.