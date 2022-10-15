إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت إن عشرة مواطنين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قوة عسكرية قرية قراوة بني حسان غربي مدينة سلفيت شمالي الضفة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الحي في الصدر وصلتا مستشفى سلفيت الحكومي.

وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لقوات إسرائيلية داخل القرية، اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة مع السكان الفلسطينيين.

وقال مصدر صحفي إن أكثر من 10 مركبات عسكرية إسرائيلية داهمت القرية ظهر السبت، فاندلعت مواجهات عفوية مع السكان أصيب فيها 10 مواطنين بالرصاص 3 منهم حالتهم خطرة.

وأكد أن المواجهات بدأت وسط القرية ثم انتقلت إلى أطرافها، مشيرا إلى عرقلة وصول السكان إلى مزارعهم لقطف الزيتون، وإجبار عمال يعملون في ورشات بناء على مغادرتها.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات شمالي الضفة لاعتقال فلسطينيين بدعوى "ملاحقة مطلوبين".