السعودية تقدم 400 مليون دولار لأوكرانيا وزيلينسكي يشيد بموقفها الداعم

تقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالشكر للسعودية لتقديمها 400 مليون دولار مساعدات إلى بلادها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين زيلينسكي مع ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، السبت.

وعبّر الرئيس الأوكراني عن "شكره لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".

والأربعاء، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية على قرار يدين ضم روسيا أربع مناطق أوكرانية.

كما أعرب زيلينسكي، عن "شكره وتقديره لقرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار"، دون تفاصيل أكثر.

من جانبه، أوضح ولي العهد السعودي أن "تصويت المملكة لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية".

وشدد على "موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة"، بحسب المصدر ذاته.

ويأتي الاتصال الهاتفي وتقديم السعودية مساعدات مالية لأوكرانيا وتأكيدها التصويت ضد ضم روسيا مناطق أوكرانية، في ظل اتهامات أمريكية للمملكة بالانحياز لموسكو في قرار خفض إنتاج النفط، في 5 أكتوبر/تشرين أول الجاري، فيما تعتبره السعودية قرارا سياديا وطنيا.

والجمعة، أعلن الرئيس الأوكراني أنه اتفق مع ولي العهد السعودي على "التعاون في إطلاق سراح الأسرى، وتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا"، وذلك بعد وساطة سعودية بين موسكو وكييف في سبتمبر/ أيلول الماضي، أسفرت عن الإفراج على 10 أسرى.