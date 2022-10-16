السعودية تبحث مع جنوب إفريقيا تعزيز العلاقات والتصنيع العسكري

بحثت المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا، مساء السبت، تعزيز العلاقات الثنائية والتصنيع العسكري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبل في قصر السلام بجدة، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات".

وشهد ولي العهد السعودي ورئيس جنوب إفريقيا مراسم توقيع 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون في مجالات عدة بينها النقل البحري والاستثمار، والتعاون في مجال الاستحواذ العسكري، بحسب المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة أحمد العوهلي، التقى في جدة وزيرة الدفاع في جنوب إفريقيا ثاندي موديسي، التي وصلت المملكة ضمن وفد بلادها.

وشهد اللقاء "بحث أواصر التعاون والشراكة في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين الصديقين، وخطوات العمل القادمة بين الهيئة ومؤسسة التسليح في جنوب إفريقيا".

والجمعة، وصل رامافوزا والوفد المرافق إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية غير محددة المدة.