السعودية ترد على اتهامات بايدن لها بوقوفها مع روسيا وتصفها بـ "الزائفة"

استغرب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان الاتهامات الموجهة لبلاده بأن المملكة تقف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا.

وقال في تغريدة على تويتر الأحد: "نستغرب من الاتهامات بأن المملكة تقف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا".

وأضاف في التغريدة التي جاءت تعليقا على تغريدة أخرى للرئيس الأوكراني يشكر فيها السعودية على دعمها وحدة أراضي بلاده: "هذه الاتهامات الزائفة لم تأت من الحكومة الأوكرانية".

وتابع في تغريدة أخرى: "بالرغم من أن قرار أوبك+، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!!".

ومضى قائلا: "إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟".