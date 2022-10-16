مواجهات بين الأمن ومحتجين على وفاة شاب وسط تونس العاصمة

شهدت العاصمة تونس، مساء السبت، مواجهات عنيفة، لليلة الثانية على التوالي، بين قوات الأمن ومئات المحتجين على وفاة شاب.

وحمّل المحتجون قوات الأمن المسؤولية عن وفاة الشاب، بينما لم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية.

وذكرت وكالة الأناضول أن حيا التضامن والانطلاقة في العاصمة تونس شهدا مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين مئات المحتجين ورجال الأمن وسط تواجد أمني مكثف.

واستخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين ردوا برشق الحجارة وعبوات زجاجية وزجاجات حارقة وألعاب ناري.

وتزامنت الاحتجاجات مع تشييع جثمان شاب توفي متأثّراً بإصابته على مستوى الرقبة والظهر، بعد نقله لمستشفى بالعاصمة قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وتضاربت أنباء حول سبب وفاته، بين من يقول إن دورية أمنية أطلقت عليه الرصاص ومن يقول إنه سقوط أثناء محاولته تسلّق جدار هرباً من الدورية.

وأمس السبت، شارك آلاف التونسيين، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس، للمطالبة بإسقاط ما وصفوه بـ"انقلاب" رئيس البلاد قيس سعيّد.