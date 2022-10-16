نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل قد يتم في 26 أو27 أكتوبر

قال نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، إلياس بو صعب إن "إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد يتم في 26 أو27 من أكتوبر / تشرين أول الحالي".

كلام بو صعب المكلف بملف التفاوض حول ترسيم الحدود، جاء في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية، ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

والخميس، أعلن الرئيس اللبناني موافقة بلاده على مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سلمها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، إلى كل من بيروت وتل أبيب، عقب مفاوضات غير مباشرة بينهما استمرت عامين.

وأشار بوصعب إلى "تفهم الوسيط الأمريكي للوضع اللبناني من حيث عدم القدرة على إبرام معاهدة دولية مع إسرائيل لكونها دولة عدو للبنان".

وقال إن "هوكستين أخذ هذا الأمر في الاعتبار ووجد طريقة خلاقة من خلال إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وكل من إسرائيل ولبنان يحدّد النقاط التي تم التوافق حولها".

ولفت بو صعب، إلى أن "هذه النقاط أدرجتها الولايات المتحدة في رسالة سترسلها لكل من لبنان وإسرائيل، وسيرد لبنان بالموافقة الخطية على مضمون الرسالة، وكذلك ترد إسرائيل بالطريقة نفسها".

وأضاف أن "تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو27 من الشهر الحالي، تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة (جنوب لبنان)".

والثلاثاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن الاتفاق "مُرضية للبنان وحافظت على ثروته الطبيعية"، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية ورعاية الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.