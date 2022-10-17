الأمم المتحدة تؤكد عزمها على تحقيق وقف إطلاق نار كامل في سوريا

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، العزم على تحقيق وقف إطلاق نار كامل في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في دمشق، الاثنين، عقب لقائه وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد.

ووصف الأوضاع الاقتصادية في سوريا بـ"السيئة جدا"، وأنّ نحو 15 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية.

وأشار أنّ المسار السياسي لم يحقق السلام للشعب السوري. وأن الأمم المتحدة ستعمل على تأمين المساعدات الإنسانية للنازحين في مناطق النظام وخارجه.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 بخصوص سوريا "لم يحقق النتيجة".

وقال: "الخبر الجيد هو أنّ كافة الأطراف تقول إنها مرتبطة بالقرار"، الذي تم تبنيه بالإجماع في ديسمبر/ كانون الأول 2015، والذي صادق على خريطة طريق للسلام في سوريا .

ويطالب القرار 2254 جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.