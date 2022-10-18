"حماس" تشكر ماليزيا لإنقاذ فلسطيني اختطفه الموساد

أعربت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة اليوم الثلاثاء، عن تقديرها لجهود السلطات الماليزية في إنقاذ فلسطيني اختطفه جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وقالت الوزارة في بيان: "نقدر الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الماليزية في إنقاذ مواطن فلسطيني من سكان قطاع غزة تعرض للاختطاف في ماليزيا على يد جهاز الموساد بالإضافة لكشف أفراد خلية الموساد والعمل على ملاحقتهم".

وتابعت: "نستنكر هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق أحد أبناء شعبنا الفلسطيني في ماليزيا".

وأعربت الوزارة عن شكرها للشرطة والأجهزة الأمنية الماليزية، ودعت إلى محاسبة الفاعلين ومحاكمتهم.

وأعلنت قناة الجزيرة القطرية مساء أمس الاثنين، أن السلطات الماليزية حررت فلسطينيا من غزة اختطفه الموساد الإسرائيلي في العاصمة كوالالمبور.

وقالت إن "عملية الاختطاف جرت أواخر سبتمبر/أيلول الماضي والموساد استعان لتنفيذها بعملاء ماليزيين".

وأكدت قناة الجزيرة القطرية أن "المخابرات الماليزية استطاعت الوصول لمكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير الناشط الفلسطيني خلال 24 ساعة".

ونوهت الجزيرة أن "الموساد حقق مع الناشط الفلسطيني عبر الفيديو من تل أبيب بشأن ارتباطه بكتائب القسام لحركة حماس".

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق حول الأمر حتى ساعة نشر الخبر.

وشهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور عام 2018 حادثة اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش المختص بتطوير الطائرات المسيّرة، وتوجهت أصابع الاتهام إلى الموساد.

ويعمل الموساد خارج إسرائيل، بينما يعمل جهاز استخباراتي آخر في الداخل بالإضافة للضفة الغربية وغزة، ويحمل اسم الشاباك.