قطر تفتتح محطة للطاقة الشمسية بتكلفة 467 مليون دولار

افتتحت قطر الثلاثاء، محطة الخرسعة للطاقة الشمسية هي الأولى من نوعها في البلاد بكلفة إجمالية بلغت 467 مليون دولار.

وشارك أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد في افتتاح المحطة التي تصل قدرتها الإجمالية إلى نحو 800 ميغاوات، ومن المتوقع أن تنتج 10% من الكهرباء التي يستهلكها البلد.

وأقيمت المحطة على أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتشتمل على أكثر من 1.800 مليون لوحة شمسية، وسيكون للروبوتات دور كبير في تشغيلها، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأضافت وكالة الأنباء القطرية أن مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بتقنية الخلايا الكهروضوئية سيغطي نحو 10% من احتياجات قطر من الكهرباء، فيما تبلغ تكلفة المحطة نحو 1.7 مليار ريال (467 مليون دولار).

وقال الأمير في تغريدة الافتتاح على تويتر: إن "المحطة ستُسهم في توليد ما يعادل عُشر الطاقة المستخدمة في الشبكة الوطنية للكهرباء في أوقات الذروة من مصدرٍ مستدام وصديقٍ للبيئة، وضمن خططنا نحو تقليل انبعاثات الكربون وآثار التغيّر المُناخي".

وتعمل المحطة على إنتاج الطاقة النظيفة كجزء من خطط الدوحة لانتقال مدروس إلى الطاقة منخفضة الكربون.

ووقعت الدوحة مطلع 2020 عقد تشييد المحطة بكلفة بلغت 1.7 مليار ريال قطري مع شركتي توتال الفرنسية وماروبيني اليابانية.

وتمتلك سراج للطاقة وهي مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية 60% من المحطة، في حين تحوز توتال وماروبيني الـ40% المتبقية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، دشنت قطر منشأة لجمع الكربون وتخزينه، بهدف احتجاز خمسة ملايين طن من الكربون من عمليات الغاز المسال بحلول 2025.