مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليبيا يلتقي الدبيبة ثم عقيلة صالح

التقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس الإثنين، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة القبة (شرق)،

بعدما كان التقى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس..

وذكر مجلس النواب الليبي في بيان، أن صالح التقى في مكتبه بمدينة القبة اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وتناول اللقاء، بحسب البيان، "الأوضاع في ليبيا بشكل عام وسُبل الوصول إلى إنهاء الأزمة الراهنة والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال"، دون مزيد من التفاصيل.

وتم تعيين باتيلي مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، خلفا ليان كوبيش الذي عُيّن بالمنصب في ديسمبر/ كانون الأول 2020 واستقال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وتتصارع في ليبيا، منذ مارس/ آذار الماضي، حكومتان الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى هي حكومة الوحدة المعترف بها من الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة الذي يرفض نقل السلطة إلا إلى حكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.