السعودية تفرج عن ممثل "حماس" السابق والأردن يستقبله للعلاج

وصل ممثل حركة "حماس" السابق في السعودية، الأربعاء، العاصمة الأردنية عمان، بعد الإفراج عنه.

وقال عبد الماجد الخضري، شقيق محمد لمراسل الأناضول: "شقيقي محمد وصل عمان بعد أن أفرجت عنه السلطات السعودية".

وأضاف: "شقيقي توجه إلى إحدى المستشفيات في الأردن لتلقي العلاج"، مشيرا أن "معنويات محمد مرتفعة".

وفي وقت سابق، أعلنت الحركة الفلسطينية أن السعودية أفرجت عن ممثلها السابق في الرياض محمد الخضري، المعتقل لدى المملكة منذ عام 2019.

وقال الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريح للأناضول، إن السعودية "أفرجت عن الخضري المعتقل لديها منذ عام 2019".

وأعرب القانوع عن الأمل أن "يكون ذلك خطوة على طريق إنهاء وتسوية قضية جميع المعتقلين من أبناء الحركة ومناصريها في المملكة".

وفي وقت سابق، قال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، إن السلطات السعودية أفرجت عن الخضري، وإنه على متن الطائرة متجها إلى عمّان.

ونشر الرشق صورة في تغريدة على "تويتر" جمعته مع الخضري خلال مكالمة فيديو.

وكتب على رأس الصورة "الأخ أبو هاني (الخضري) وهو على متن الطائرة ومعنوياته عالية، وكل أمله ودعاؤه أن يتم الإفراج عن باقي إخوانه المعتقلين".

وفي تغريدات لاحقة قال الرشق: "نثمن عاليًا قرار السعودية الإفراج عن الخضري، سائلًا الله أن تكون الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة واستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين".

وتقدم الرشق، بالشكر والعرفان إلى المملكة الأردنية الهاشمية أيضا لموافقتها على استقبال الخضري لتلقي العلاج.

وقال إن "الأردن تابع بمؤسساته الرسمية معنا كل التفاصيل، وقدّم مسؤولوه الوقت والجهد الحثيث، وبادروا بكل ما يلزم من تسهيلات لدخول محمد الخضري إلى الأردن".

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت "حماس" أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية.

وقال مصدر من عائلة الخضري للأناضول، إن نجله "ما زال قيد الاعتقال".

وفي أغسطس/ آب 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية بحبس الخضري 15 عاما بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، راوحت بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، خفضت محكمة الاستئناف في السعودية حكم حبس الخضري إلى 3 أعوام.

والأحد، قال مصدر في "حماس" للأناضول، إنه من "المتوقع أن تفرج السعودية عن الخضري، على أن يتم ترحيله إلى المملكة الأردنية".

وأضاف المصدر مفضلا عدم نشر هويته، أن "الإفراج يأتي نتيجة جهود بذلتها حماس ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، خلال الشهور الماضية".

وأشار إلى أن عددا من قادة "حماس" سيتوجهون إلى الأردن لاستقبال الخضري وإتمام إجراءات مع السلطات الأردنية، دون تفاصيل أخرى.