تركيا تبحث مع السودان الصناعات الدفاعية والأنشطة التدريبية

بحثت تركيا مع السودان التعاون بين البلدين في الصناعات الدفاعية والأعمال المشتركة في الجانب العسكري والأنشطة التدريبية بين قوات أمن البلدين.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة أجراها السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو، الثلاثاء، مع كل من وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين، ووزير الداخلية عنان حامد محمد عمر، ووكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج علي.

وتبادل تشوبان أوغلو وياسين خلال لقائهما وجهات النظر حول قضايا التعاون بين تركيا والسودان في مجال الصناعات الدفاعية والأعمال المشتركة الجارية في المجال العسكري والدفاعي.

فيما بحث السفير التركي مع وزير الداخلية السوداني فرص التعاون المستقبلي والأنشطة التدريبية المتواصلة في مختلف المجالات بين قوات أمن البلدين.

بينما تناول تشوبان أوغلو وعلي خلال اللقاء قضايا إقليمية ودولية.

وشدد تشوبان أوغلو على الأهمية التي توليها تركيا لاستقرار وأمن السودان، مؤكدا استمرار دعمها الشعب السوداني.