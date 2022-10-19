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تركيا تبحث مع السودان الصناعات الدفاعية والأنشطة التدريبية

وكالة الأناضول للأنباء
الخرطوم
نشر في 19.10.2022 10:21
آخر تحديث في 19.10.2022 10:26
التقى سفير تركيا لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو إلى اليسار بوزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين يمين في مبنى الوزارة بالعاصمة الخرطوم الأناضول التقى سفير تركيا لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو (إلى اليسار) بوزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين (يمين) في مبنى الوزارة بالعاصمة الخرطوم (الأناضول)

بحثت تركيا مع السودان التعاون بين البلدين في الصناعات الدفاعية والأعمال المشتركة في الجانب العسكري والأنشطة التدريبية بين قوات أمن البلدين.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة أجراها السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو، الثلاثاء، مع كل من وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين، ووزير الداخلية عنان حامد محمد عمر، ووكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج علي.

وتبادل تشوبان أوغلو وياسين خلال لقائهما وجهات النظر حول قضايا التعاون بين تركيا والسودان في مجال الصناعات الدفاعية والأعمال المشتركة الجارية في المجال العسكري والدفاعي.

فيما بحث السفير التركي مع وزير الداخلية السوداني فرص التعاون المستقبلي والأنشطة التدريبية المتواصلة في مختلف المجالات بين قوات أمن البلدين.

بينما تناول تشوبان أوغلو وعلي خلال اللقاء قضايا إقليمية ودولية.

وشدد تشوبان أوغلو على الأهمية التي توليها تركيا لاستقرار وأمن السودان، مؤكدا استمرار دعمها الشعب السوداني.

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