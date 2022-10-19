رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن اعتماد مشاريع محلية بـ40 مليون دولار

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، اعتماد مشاريع في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة، بدعم من الصناديق العربية والإسلامية المدارة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، بقيمة 39.466 مليون دولار.

وقال اشتية في بيان، إن المنحة تأتي لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والزراعة.

وأضاف: "في ظل التراجع الحاد في المساعدات الدولية، يشكل هذا الدعم عوناً للحكومة الفلسطينية في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز صمود أبناء شعبنا خاصة في القدس والأغوار والمخيمات والمناطق المهددة بالجدار والاستيطان".

وتابع: "نشكر البنك الإسلامي للتنمية على جهده المتواصل في دعم فلسطين، سواء من خلال مشاريعه المباشرة أو من خلال إدارته لصندوقي الأقصى والقدس".

وأكد اشتية أنه في ظل التراجع الحاد في المساعدات الدولية يشكل هذا الدعم عونا للحكومة الفلسطينية في تنفيذ خططها الرامية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر للمملكة العربية السعودية على مساعدتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وكذلك لدولة الإمارات على دعمها لمستشفيات القدس.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من عجز متصاعد في الميزانيات الفلسطينية للسنوات الماضية والعام الجاري، بسبب هبوط حاد في المنح الخارجية.

وتراجعت المنح الخارجية الموجهة للميزانية الفلسطينية من متوسط 1.36 مليار دولار في 2013 إلى أقل من 320 مليون دولار في 2021.