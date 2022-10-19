رئيس فرنسا السابق يدعو إلى إحياء الشراكة مع دول المغرب العربي

دعا الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، الأربعاء، إلى إعادة إحياء الشراكة بين فرنسا ودول منطقة المغرب العربي لمواجهة التقلبات الكبيرة على المستوى الدولي.

ولفت أولاند في كلمة له خلال ندوة دولية حول الحكامة الجيدة في إفريقيا، إلى الروابط التي تجمع فرنسا ودول منطقة المغرب العربي، واصفا إياها "بالعميقة والتاريخية والتي تجمعها الجغرافيا والمشترك الإنساني".

وأوضح الرئيس السابق أن الجانبين تربطهما مصالح متبادلة على المستوى الاستراتيجي في مواجهة المخاطر الخارجية بما فيها التغيرات المناخية.

وأعرب في مقالة رأي نشرها على موقع صحيفة "لو فيغارو" يوم 7 أغسطس/آب 2022، عن أسفه من سياسة بلاده الخاصة بتقليص شديد للتأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب العربي.

يُذكر أن فرنسا كانت قررت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة بنسبة 50% وللتونسيين بنسبة 30%، مُبررة ذلك برفض سلطات بلدانهم استعادة المهاجرين غير الشرعيين من رعاياها.