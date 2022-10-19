سقوط مسيرة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال الجيش، في تغريدة، "سقطت طائرة دون طيار من نوع سكاي رايدر في وقت سابق اليوم (الأربعاء)".

وأوضح أن المسيرة سقطت خلال عملية روتينية في مدينة الخليل.

وأكد أنه تم جمعها (حطام المسيرة) قبل فترة وجيزة، مضيفا: "لا يوجد خوف من تسريب المعلومات، ويجري التحقيق في الحادث".

وخلال الأشهر الماضية، شهدت الضفة الغربية العديد من الحوادث المشابهة.

وعادة ما يستخدم الجيش هذا النوع من الطائرات لجمع معلومات استخبارية.