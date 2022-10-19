فلسطين تنفي وجود إسرائيل ضمن اتفاقية غاز غزة

نفى مصدر فلسطيني مطلع، الأربعاء، وجود أي اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي لاستخراج الغاز من شواطئ قطاع غزة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "إن ما نشره الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي لتطوير حقل الغاز على شواطئ قطاع غزة غير دقيق".

وأشار إلى أن المباحثات مع مصر ستنجز خلال أشهر قليلة ولا يذكر فيها الجانب الإسرائيلي مطلقا، ولن ندفع لإسرائيل لكي نستخرج ما هو ملك لنا، هذا مرفوض، والمطلوب من إسرائيل عدم عرقلة العمل فقط.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في ختام جلستها الأسبوعية، الاثنين الماضي، تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار، لإتمام اتفاق مع الشركة المصرية لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

من جهتها أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة، وأرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وفي فبراير/شباط 2021، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين "CCC" و"إيجاس" المصرية، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي خرجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي أي 32 مليار متر مكعب يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.



ويأمل الفلسطينيون أن يساعد مشروع الغاز سد احتياجات السوق الفلسطيني في ظل أزمة الطاقة العالمية، خاصة وأن شركات توليد الكهرباء الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة تعاني من مشكلة في الكهرباء.