مجلس الأمن يشيد بالاتفاق بين لبنان وإسرائيل ويصفه بالمنصف

أشاد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، معتبره خطوة في مسار الاستقرار بالمنطقة ويسمح بتوزيع منصف لموارد الطاقة بين البلدين.

جاء ذلك في بيان، صدر عن الدول الأعضاء في المجلس بعد نحو 8 أيام من إعلان البلدين اتفاقهما حول مسودة الاتفاق.

وجاء في البيان: "أشاد أعضاء مجلس الأمن باتفاق لبنان وإسرائيل على إنهاء نزاعهما على الحدود البحرية بينهما وترسيمها بشكل دائم".

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يعد خطوة كبيرة ستسهم في استقرار وأمن وازدهار المنطقة، وسيسمح لكلا الطرفين بالاستفادة بشكل منصف من موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط .

والخميس الماضي، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، عقب مفاوضات غير مباشرة معها لعبت واشنطن دور الوسيط فيها، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.