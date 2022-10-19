واشنطن تدعو الحوثيين إلى الإفراج عن موظفي سفارتها

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، جماعة الحوثي في اليمن إلى إطلاق سراح 12 من موظفي سفارتها في العاصمة صنعاء.

وقال السفير الأمريكي لدى اليمن "ستيفن فاجن" في بيان بمناسبة مرور عام على احتجاز الحوثيين لموظفين من السفارة الأمريكية: "يصادف اليوم ذكرى سنوية حزينة، إذ بدأ الحوثيون قبل عام من اليوم باحتجاز الموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية بصنعاء".

وأضاف: "داهم الحوثيون منازلهم في منتصف الليل، وقاموا بجمعهم وأخذهم بعيداً إلى مكان غير معروف".

وتابع: "لم يرتكب المحتجزون الـ12 أي خطأ، لقد كانوا يؤدون وظائفهم فقط".

وشدد فاجن على أنه حان الوقت لإعادتهم إلى منازلهم وأدعو الحوثي لإطلاق سراحهم جميعا بشكل فوري، ليتم لم شملهم مع أسرهم، وتابع: "هم يمنيون أبرياء محتجزون بشكل غير قانوني وغير مبرر".

واحتجز الحوثيين 12 موظفاً، معظمهم لم يتصلوا بعائلاتهم، كما توفي أحدهم أثناء الاحتجاز في وقت سابق هذا العام.

وفي مطلع 2015، غادرت معظم البعثات الدبلوماسية الأجنبية وبينها الأمريكية صنعاء بعد سيطرة الحوثيين على المدينة.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.