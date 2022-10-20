إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقية تعاون زراعي

وقعت إسرائيل والبحرين، الأربعاء، اتفاقا لتعزيز وتوسيع التعاون بينهما في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، على هامش لقاء دولي حول تقنيات الغذاء من البحر والصحراء الذي انعقد بمبادرة من وزارة الزراعة الإسرائيلية في مدينة إيلات.

ووقع الاتفاق وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي عوديد فورير، مع نظيره البحريني وائل بن ناصر المبارك.

وقالت وزارة الزراعة الإسرائيلية في بيان لها: "وقع الجانبان على إعلان مشترك لتعزيز وتوسيع التعاون بين دولة إسرائيل ومملكة البحرين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي".

وأضافت: "يأتي ذلك بالإضافة إلى التبادل المعرفة والتكنولوجيا والمنتجات المتنوعة لتوسيع المنتجات الزراعية وتحسين جودة إنتاجها".

ووفقا لبيانات إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، فإنه منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، قبل نحو عامين، نمت التجارة بين إسرائيل والبحرين بشكل مطّرد وبلغت في عام 2021 حوالي 7.5 مليون دولار.

ولفتت الإدارة في بيان صادر لها في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن "حجم الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين عام 2021 بلغ نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والألماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيماويات ومنتجات الصناعة الكيماوية والآلات والهندسة الكهربائية".

وأشارت الإدارة في بيانها أن "حجم الواردات من البحرين إلى إسرائيل بلغ حوالي 3.5 مليون دولار، وتحتوي بشكل أساسي على معادن أساسية، إضافةً إلى الوقود".

وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات إبراهيم" ثم انضمت إليها المغرب والسودان.

وفي حينه، كان البيت الأبيض يتحدث عن انضمام 6 دول عربية وإسلامية إلى هذه الاتفاقيات، وهو ما لم يتحقق لاحقا.