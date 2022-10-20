البرلمان اللبناني يفشل للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للجمهورية

فشل مجلس النواب اللبناني، الخميس، للمرة الثالثة، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته بعد 11 يوما.



وبدأت الجلسة عند الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، وحضرها 119 نائبا من أصل 128.



وحصل النائب ميشال معوض على 42 صوتا، واقترع 55 نائبا بورقة بيضاء، و22 انتخبوا أسماء أخرى، ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رابعة يوم الاثنين المقبل 24 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.



وكانت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، انطلقت في الأول من أيلول وتستمر حتى 31 تشرين الأول 2022.

وبحسب المادة 49 من الدستور يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين أي 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة في الدورات التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية، 86 نائبا.

وسبق وأن أخفق البرلمان يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، في انتخاب رئيس للجمهورية خلال جلسة حضرها 122 نائبا.

ومطلع سبتمبر الماضي، بدأت مهلة دستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان من جانب النواب وتنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتدوم فترة ولاية الرئيس 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني، بشرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.

ويأتي فشل البرلمان في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي، إذ غالبا ما يتم انتخاب الرئيس بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم مرشح في بلد تقوم سياسيته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة.