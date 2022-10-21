إصابة وزير فلسطيني بتفريق جيش الاحتلال فعالية لقطف الزيتون

أصيب وزير فلسطيني، الجمعة، بحالة اختناق شديدة، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي، فعالية لقطف ثمار الزيتون، شمالي الضفة الغربية، بحسب وسائل إعلامية محلية.

وأفاد تلفزيون "فلسطين" الرسمي، في طولكرم، أن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تابعة لمنظمة التحرير، برتبة وزير مؤيد شعبان، أصيب بحالة اختناق شديد، خلال تفريق فعالية لقطف ثمار الزيتون في أراضي بلدة قفين، وأنه جرى نقل شعبان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبالشراكة مع مؤسسات أهلية، ونشطاء قد أعلنوا عن حملة لمساندة قاطفي الزيتون في الضفة الغربية، لحمايتهم من اعتداءات المستوطنين.

وشهدت الحقول، منذ بدء موسم حصاد الزيتون مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اعتداءات ومواجهات عنيفة بين عشرات المزارعين والمتطوعين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين من جهة أخرى بحماية من الجيش الإسرائيلي.

والخميس، قالت الهيئة في بيان، إن "الوزير مؤيد شعبان وطاقم الهيئة ونشطاء المقاومة الشعبية، يتعرضون لحملة تحريض إسرائيلية غير مسبوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأشارت الهيئة إلى أن "المجموعات الاستيطانية تحرّض على الوزير شعبان وتطالب بمعاقبته وتصفه بالإرهابي المطلق سراحه".

وفي العام 2014، توفي زياد أبو عين، الرئيس الأسبق لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان متأثراً، بالاعتداء عليه من الجيش الإسرائيلي بقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مشاركته مع عشرات الفلسطينيين في مسيرة مناهضة للاستيطان، وسط الضفة الغربية.