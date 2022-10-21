الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب آخرين في جنين

قتل شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "مواطنا استشهد جراء إصابته برصاص حي في الرقبة، فيما أصيب 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".

وأوضح شهود، أن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة جنين وحاصرت منزلا.

وأكد الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني، فيما سمع تبادل لإطلاق النار.

من جهتها، قالت السلطات الفلسطينية إن الحصار الذي تتعرض له نابلس منذ أيام واقتحام المدن والقرى والمخيمات واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومحاولة تغيير الوضع التاريخي فيهما بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وقيادته.

ومنذ عدة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.