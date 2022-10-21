الحوثي تعلن تنفيذ ضربة تحذيرية لمنع نهب النفط في حضرموت

أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، تنفيذ ما وصفتها بـ"ضربة تحذيرية بسيطة" لمنع سفينة كانت تحاول "نهب" النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وقالت الجماعة، في بيان نشرته وكالة "سبأ" التابعة لها، "هذه الرسالة التحذيرية أتت منعا لاستمرار عمليات النهب الواسعة للثروة النفطية وعدم تخصيصها لخدمة أبناء الشعب فيما يخص مرتبات موظفيه وتحسين الجوانب الخدمية له".

وأشارت إلى أن "الرسالة هذه جاءت بعد قيام الجهات المختصة بمخاطبة هذه السفينة (لم توضح تبعيتها) وإبلاغها بالقرار استنادا إلى القوانين اليمنية النافذة".

وجددت الجماعة "التحذير لكافة الشركات المحلية والأجنبية بالامتثال الكامل لقرارات السلطة في العاصمة اليمنية صنعاء (في إشارة إليها) بالابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية".

من جانبها، "أدانت الحكومة اليمنية استهداف جماعة الحوثي بطائرتين مسيرتين، ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، في وقت سابق اليوم".

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني، عبر حسابه على تويتر، "ندين ونستنكر بأشد العبارات محاولة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، بطائرتين مسيرتين، إيرانية الصنع".

وأضاف أن "الاستهداف جاء بعد إعلان مليشيات الحوثي، (البحر الأحمر، وباب المندب، وبحر العرب)، منطقة عمليات عسكرية، وتهديدها باستهداف المنشآت النفطية والسفن التجارية وناقلات النفط".

واعتبر الأرياني " الهجوم الإرهابي على ميناء الضبة تصعيدا خطيرا، يؤكد استمرار النظام الإيراني في استخدام مليشيا الحوثي كأداة لزعزعة الأمن والاستقرار، وتصدير الفوضى والإرهاب لليمن والمنطقة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية".

ودعا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة التصعيد الخطير، والقيام بمسئولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية التي يمارسها نظام طهران وأداته الحوثية في اليمن".

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، في بيان، "الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية إلى التوقف الكامل عن عمليات النهب"، محمّلا إياها "المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام".

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.