الولايات المتحدة تشجب تطبيع حركة حماس علاقاتها مع النظام السوري

حذرت الولايات المتحدة من أي تطبيع للعلاقات مع النظام السوري معتبرة أن مصالحته مع حركة حماس الفلسطينية تظهر "عزلته".

استقبل رئيس النظام السوري الأربعاء وفدا من حركة حماس الفلسطينية، فيما يبدو أنه يستعيد العلاقات مع العالم العربي تدريجيا بعد أن بقي في السلطة منذ اندلاع الثورة ضده وما تلاها من حرب دامية مستمرة منذ 11 عاما.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن "تواصل نظام الأسد مع هذه المنظمة الإرهابية يؤكد لنا عزلته".

وأضاف "هذا يضر بمصالح الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها".

وتابع "سنواصل رفض أي دعم لإعادة تأهيل نظام الأسد، لا سيما من المنظمات المصنفة إرهابية مثل حماس".

تحالفت حماس التي تسيطر على قطاع غزة طويلا مع سوريا لكنها اتخذت مسافة منها عام 2012 مستنكرة قمع الاحتجاجات.

وتأتي زيارة دمشق كذلك في ظل تحسن العلاقات بين حماس وحزب الله بوساطة إيرانية.

وزار الأسد في آذار/مارس الإمارات العربية المتحدة في مؤشر تطبيع أدانته الولايات المتحدة الشريك الوثيق لدول الخليج العربية.