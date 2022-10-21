دعوات أمريكية أوروبية لإطلاق موظفين بسفارة واشنطن محتجزين عند الحوثي

دعت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الحوثيين في اليمن إلى إطلاق سراح 12 من موظفي سفارة واشنطن في العاصمة صنعاء، وذلك بمناسبة مرور عام على احتجاز الجماعة لهؤلاء الموظفين في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وقال السفير الأمريكي في اليمن ستيفن فاجن، في بيان الأربعاء: "يصادف اليوم ذكرى سنوية حزينة، إذ بدأ الحوثيون قبل عام من اليوم باحتجاز الموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية بصنعاء".

وأضاف: "داهم الحوثيون منازلهم في منتصف الليل، وقاموا بجمعهم وأخذهم بعيدا إلى مكان غير معروف".

وتابع: "لم يرتكب المحتجزون أي خطأ.. لقد كانوا يؤدون وظائفهم فقط".

وشدد فاجن على أنه "حان الوقت لإعادتهم إلى منازلهم.. أدعو الحوثي لإطلاق سراحهم جميعا بشكل فوري، ليتم لم شملهم مع أسرهم.. هم يمنيون أبرياء محتجزون بشكل غير قانوني وغير مبرر".

كما قالت بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن، في بيان الأربعاء، إن "الاتحاد يدعو الحوثيين إلى الإفراج عن جميع الموظفين المعتقلين من سفارة الولايات المتحدة والأمم المتحدة".

وأضافت أن "الإفراج عنهم سيبعث رسالة هامة تدل على الالتزام بالسلام".

وحتى الساعة 21:50 بتوقيت غرينتش لم تعقب جماعة الحوثي على البيان الأمريكي والأوروبي، كما لم تصدر أي إفادة سابقة حول أسباب اعتقال هؤلاء الموظفين.

وغادرت معظم البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وبينها الأمريكية، صنعاء مطلع 2015 بعد سيطرة الحوثيين على المدينة ومحافظات.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.