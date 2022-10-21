كبير مستشاري خامنئي يدعو لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية

دعا كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي إلى ضرورة إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

وقال علي أكبر ولايتي لوسائل اعلام محلية الأربعاء، إن إيران والسعودية "جارتان ويجب أن تتعايشا مع بعضهما البعض".

وأضاف ولايتي، الذي شغل منصب وزير الخارجية السابق، إنه يجب إعادة فتح سفارتي البلدين في إطار الجهود الرامية "لحل المشاكل".

وقطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية بعد أن تعرضت بعثة دبلوماسية سعودية في طهران لهجوم من حشود غاضبة في يناير/ كانون الثاني 2016 بسبب إعدام رجل الدين الشيعي السعودي الشيخ نمر النمر.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، انخرط الجانبان في مفاوضات بوساطة بغداد لإعادة العلاقات الدبلوماسية.

وخففت الجولات القليلة الماضية من التوتر، حيث ألمح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في يوليو/ تموز إلى أن المحادثات ستنتقل من المستوى الأمني إلى السياسي.

وتشير التكهنات إلى عقد اجتماع محتمل على مستوى وزراء الخارجية، ومع ذلك، لم يؤكد ذلك أي جانب حتى الآن.