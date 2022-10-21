مباحثات تركية جزائرية للتعاون بين جامعات البلدين

بحث رئيس مجلس التعليم العالي التركي إرول أوزفار، الخميس، مع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، التعاون بين جامعات البلدين.

وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية في بيان: "شكل اللقاء فرصة للتأكيد على جودة العلاقات التي تربط البلدين في شتى المجالات".

وأوضح البيان أن "المباحثات أظهرت رغبة الجانبين في تطوير العلاقات لاسيما في الجوانب المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم أهداف التنمية في البلدين ويعزز شراكتهما الثنائية".

والثلاثاء، أشرف رئيس مجلس التعليم العالي التركي إرول أوزفار برفقة نظيره الجزائري كمال بداري على توقيع اتفاقية بين جامعة إسطنبول و9 جامعات جزائرية.

ويغادر رئيس مجلس التعليم العالي التركي الجزائر، الجمعة، بعد زيارة دامت 4 أيام رافقه فيها رؤساء جامعات تركية يتقدمهم رئيس جامعة اسطنبول محمود أكين.

ويشهد البلدان علاقات ثنائية متطورة، توّجت منتصف مايو/ أيار الماضي بتوقيع 15 اتفاقية تعاون شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.