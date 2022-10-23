القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

أطباء بلا حدود: وصول 300 مهاجر إلى جنوبي إيطاليا بعد احتجازهم في ليبيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 23.10.2022 11:43
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

وصل قرابة 300 مهاجر إلى ميناء تارانتو جنوبي إيطاليا، بعدما أنقذتهم سفينة تديرها منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية عبر خمس عمليات في البحر.

ووفق وكالة إسوشيتد برس الأمريكية، قالت منظمة أطباء بلا حدود، في تغريدة، إن الرجال والنساء والأطفال واجهوا رحلات مروعة، وإساءة معاملة، واحتجاز في ليبيا، قبل أن يشرعوا في عبور البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أنه تم إنقاذهم في المياه الدولية قبالة ليبيا ومالطا.

وقال رجال الإنقاذ إن معظم المهاجرين كانوا من غامبيا ومصر وليبيا.

وتعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة من اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني، التي تولت منصبها السبت، خلال حملتها بقمع الهجرة غير النظامية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت الرئاسة الجزائرية غياب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان...
مختارات