أطباء بلا حدود: وصول 300 مهاجر إلى جنوبي إيطاليا بعد احتجازهم في ليبيا

وصل قرابة 300 مهاجر إلى ميناء تارانتو جنوبي إيطاليا، بعدما أنقذتهم سفينة تديرها منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية عبر خمس عمليات في البحر.

ووفق وكالة إسوشيتد برس الأمريكية، قالت منظمة أطباء بلا حدود، في تغريدة، إن الرجال والنساء والأطفال واجهوا رحلات مروعة، وإساءة معاملة، واحتجاز في ليبيا، قبل أن يشرعوا في عبور البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أنه تم إنقاذهم في المياه الدولية قبالة ليبيا ومالطا.

وقال رجال الإنقاذ إن معظم المهاجرين كانوا من غامبيا ومصر وليبيا.

وتعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة من اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني، التي تولت منصبها السبت، خلال حملتها بقمع الهجرة غير النظامية.